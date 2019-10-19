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В Москве возбуждено дело в отношении ранившего полицейского мужчины

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции на станции метро "Савеловская", сообщила в субботу представитель московского главка СКР Юлия Иванова.

МоскваВ переходе метро "Савеловская" пьяный мужчина ранил ножом полицейскогоЧитать подробнее

По ее данным, дело возбуждено по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

По ее словам, мужчина нанес сотруднику полиции удар ножом при проверке документов.

Ранее столичная полиция сообщила о ножевом ранении сотрудника МВД в переходе станции метро "Савеловская" нетрезвым мужчиной. Полицейского госпитализировали, подозреваемый в нападении был задержан и доставлен в следственное подразделение.

Москва Савеловская СКР

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В переходе метро "Савеловская" пьяный мужчина ранил ножом полицейского

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