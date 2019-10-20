Произошло частичное обрушение кровли во время пожара на складе на западе Москвы

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Площадь пожара на складе на западе Москвы достигла 500 квадратных метров, частично обрушилась кровля, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Происходит загорание складируемой продукции на стеллажах на общей площади около 500 квадратных метров. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли", - говорится в сообщении, размещенном на сайте главка.

На месте пожара работают около 20 единиц техники и порядка 80 человек личного состава управления.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что произошло загорание в складском здании по адресу: Молодогвардейская ул., д.61, стр.5.

"На втором ярусе в складском здании происходит загорание складируемой продукции на стеллажах на общей площади около 300 квадратных метров", - сообщается на сайте МЧС.