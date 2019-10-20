На западе Москвы потушили пожар на складе

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали возгорание на складе на западе Москвы на улице Молодогвардейская, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичного главка МЧС.

По данным пресс-службы, пожар потушен в 11:20 на площади 1 тыс. 500 кв. метров. Произошло частичное обрушение кровли на площади 500 кв. метров, отметили спасатели.

Сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, загоревшееся производственно-складское помещение принадлежит фирме, которая занимается производством и хранением скотча и липкой ленты.

Ранее сообщалось, что на втором ярусе в складском здании по улице Молодогвардейская, дом 61, строение 5 произошло загорание складируемой продукции на стеллажах на общей площади 300 квадратных метров. Впоследствии площадь пожара возросла до 1,5 тыс. квадратных метров и произошло частичное обрушение кровли.