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ХроникаУбийство солдат сослуживцем в ЗабайкальеОбновлено в 15:26

Человек погиб в ДТП с автобусом и шестью автомобилями в Москве

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Рейсовый автобус попал в аварию на западе Москвы, есть погибший и пострадавший, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По данным собеседника агентства, автобус столкнулся сразу с шестью легковыми автомобилями на Производственной улице.

Позднее в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции подтвердили гибель человека в аварии в районе дома 37. Там уточнили, что водитель автомобиля Skoda столкнулся с автобусом и несколькими легковушками. По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем.

В пресс-службе сообщили, что водитель автомобиля Skoda погиб, пострадал один пешеход.

Всего участниками столкновения, по данным управления, стали семь транспортных средств.

Москва

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