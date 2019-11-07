Мужчина под наркотиками попытался спрыгнуть с моста над Москвой-рекой

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Полицейские предотвратили прыжок с моста в Москву-реку мужчины, который находился в состоянии наркотического опьянения, сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МВД по столице в четверг.

"В 4.30 утра в дежурную часть ОМВД России по Пресненскому району Москвы поступило сообщение о мелком хулиганстве по адресу Москва, Шелепихинский мост. Со слов заявителя, мужчина в состоянии опьянения пытается спрыгнуть с моста", - сказали в МВД.

Установлено, что молодой человек стоял "на середине моста на парапете". После переговоров с сотрудниками экстренных служб мужчина слез с парапета и был передан медикам.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.