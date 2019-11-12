Поиск

В столичном регионе повысили уровень погодной опасности из-за тумана

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до "желтого" из-за тумана во вторник вечером и в ночь на среду.

По информации метеослужбы, предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях в Москве и Подмосковье действует с 21:00 12 ноября до 09:00 13 ноября.

По прогнозу Гидрометцентра, в ночь на среду в столице ожидается от минус 1 до плюс 1 градусов, по области - до минус 2 градусов. Атмосферное давление будет существенно выше нормы и достигнет 758 мм рт. ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жителей московского региона ждет аномальное для середины ноября тепло.

По данным синоптиков, первая декада ноября в Москве вошла в топ-10 самых теплых прошлых аналогичных периодов, начиная с 1948 года.

Гидрометцентр Москва Московская область

Новости по теме

Новости

В Москве с начала года под госзащиту взяли 16 судей

Выпавшая из окна мать с детьми в Москве перед происшествием вызвала скорую

Выпавшая из окна мать с детьми в Москве перед происшествием вызвала скорую

В Москве предотвращено убийство женщины по заказу ее сына из-за квартиры

В Москве предотвращено убийство женщины по заказу ее сына из-за квартиры
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Следствие засекретило все материалы "дела Голунова"

Следствие засекретило все материалы "дела Голунова"

Репертуар закрывающегося "Соловья" перенесут в кинотеатры сети "Каро"

Репертуар закрывающегося "Соловья" перенесут в кинотеатры сети "Каро"

Упавшая в метро на пути женщина погибла

Кольцевую линию московского метро остановили из-за упавшего на рельсы пассажира

Кольцевую линию московского метро остановили из-за упавшего на рельсы пассажира

Эксперты сообщили о падении до минимума числа новостроек в Новой Москве

Эксперты сообщили о падении до минимума числа новостроек в Новой Москве

Власти Москвы задумались о расширении платной парковки на Таганке и в Раменках

Власти Москвы задумались о расширении платной парковки на Таганке и в Раменках

В Москве женщина с двумя маленькими детьми выпала из окна многоэтажки

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');