В столичном регионе повысили уровень погодной опасности из-за тумана

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столичном регионе до "желтого" из-за тумана во вторник вечером и в ночь на среду.

По информации метеослужбы, предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях в Москве и Подмосковье действует с 21:00 12 ноября до 09:00 13 ноября.

По прогнозу Гидрометцентра, в ночь на среду в столице ожидается от минус 1 до плюс 1 градусов, по области - до минус 2 градусов. Атмосферное давление будет существенно выше нормы и достигнет 758 мм рт. ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жителей московского региона ждет аномальное для середины ноября тепло.

По данным синоптиков, первая декада ноября в Москве вошла в топ-10 самых теплых прошлых аналогичных периодов, начиная с 1948 года.