Поиск

Из-за пожара в автосервисе на северо-западе Москвы начали взрываться баллоны

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - На северо-западе Москвы горит автосервис, есть угроза распространения огня, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Горят автомобили и оборудование, площадь пожара около 400 квадратных метров. Взрываются баллоны", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС, пожарные подразделения выехали на пожар в складском помещении на северо-западе Москвы.

Москва

Новости

Синоптики пообещали москвичам мороз с четверга

Синоптики пообещали москвичам мороз с четверга

Водитель из Мытищ в ходе конфликта зарезал пешехода

В "Шереметьево" прибывший из Минска самолет задел другой лайнер

К горящему складу на площади трех вокзалов в Москве направили пожарный поезд

К горящему складу на площади трех вокзалов в Москве направили пожарный поезд

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна

Адвокаты назвали судью, из-за угроз которому возбудили уголовное дело

Адвокаты назвали судью, из-за угроз которому возбудили уголовное дело

По делу об угрозах убийством судье Мосгорсуда задержан третий подозреваемый

СКР попросил арестовать фигуранта дела об угрозах в адрес московского судьи

В Москве с начала года под госзащиту взяли 16 судей

Выпавшая из окна мать с детьми в Москве перед происшествием вызвала скорую

Выпавшая из окна мать с детьми в Москве перед происшествием вызвала скорую
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');