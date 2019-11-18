Из-за пожара в автосервисе на северо-западе Москвы начали взрываться баллоны
Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - На северо-западе Москвы горит автосервис, есть угроза распространения огня, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Горят автомобили и оборудование, площадь пожара около 400 квадратных метров. Взрываются баллоны", - сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС, пожарные подразделения выехали на пожар в складском помещении на северо-западе Москвы.