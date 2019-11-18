Пожар на складе на северо-западе Москвы потушен

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Пожар на складе на северо-западе Москвы ликвидирован на площади 600 кв.м., сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

Там отметили, что возгорание было ликвидировано в 10:58. Сведений о пострадавших не поступало, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на ул. Маршала Прошлякова, д. 20 загорелось складское помещение.

По данным источника "Интерфакса", возгорание произошло на территории автосервиса.