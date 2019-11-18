В аэропортах Москвы отменили и задержали полсотни рейсов из-за тумана

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Почти полсотни рейсов задержаны в аэропортах Москвы из-за сильного тумана.

"Аэропорты московской воздушной зоны аккредитованы по всепогодной категории, но в случае осложнения метеоусловий экипажи самостоятельно принимают решение о взлете и посадке", - сообщил "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением.

По его словам, экипаж, прислушиваясь к рекомендациям диспетчеров, сам оценивает собственные возможности, технические возможности самолета и видимость.

Между тем, по данным сервиса "Яндекс.Расписание" в аэропорту "Внуково" утром в понедельник задержан 21 рейс, четыре рейса отменено, в "Шереметьево" задержаны 15 рейсов, в "Домодедово" задержаны семь рейсов и пять отменены.

Утром в понедельник на Москву опустился густой туман. В отдельных районах, включая юго-запад столицы, видимость не превышает нескольких десятков метров.