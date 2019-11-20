Аэропорт Краснодара задержал больше десятка рейсов из-за утреннего тумана

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Аэропорт Краснодара утром в среду из-за тумана задержал не менее 11 рейсов, сообщили в пресс-службе предприятия. Там ожидают, что погодные условия улучшатся к 10:00 по московскому времени. Все задержанные самолеты планируется отправить до 14:30 по Москве.

В частности, были задержаны семь рейсов в Москву - авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7 Airlines и Utair. Отложены рейсы в Белград авиакомпании Air Serbia, в Екатеринбург - "Победы", в Минск - Belavia, в Тель-Авив авиакомпании "Уральские авиалинии" и в Уфу авиакомпании "КрасАвиа".

Прибывающие в Краснодар три самолета были перенаправлены в Ростов-на-Дону и Сочи. Рейс "Турецких авиалиний" в Стамбул отменили.