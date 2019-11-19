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Актер Юрий Соломин госпитализирован в Москве

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Народный артист СССР, худрук Государственного академического Малого театра Юрий Соломин попал в больницу, сообщила "Интерфаксу" директор театра Тамара Михайлова.

По словам Михайловой, накануне, 18 ноября, у 84-летнего актера "поднялась высокая температура, но сейчас состояние стабилизировалось". Она уточнила, что артист находится в обычной палате.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года. Советский и российский актер и режиссер театра и кино, театральный педагог. С 1988 года художественный руководитель Малого театра России. Народный артист СССР (звание присуждено в 1988 году).

В 1957 году, по окончании Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина (курс В.Н. Пашенной), Солодин был принят в Малый театр. Среди ролей, сыгранных актером на сцене, - Хлестаков в гоголевском "Ревизоре", Федя Протасов в "Живом трупе" Льва Толстого, Войницкий в "Дяде Ване" Антона Чехова, Сирано де Бержерак по пьесе Эдмона Ростана и царь Федор в трагедии Алексея Толстого "Царь Федор Иоаннович"; с 1980 года работает в театре и как режиссер.

Среди его лучших киноработ: Павел Кольцов ("Адъютант его превосходительства", 1969) Телегин ("Хождение по мукам", 1977), Владимир Арсеньев ("Дерсу Узала", 1975), майор Звягинцев (киноэпопея "Блокада", 1975-1978), Трактирщик и Генрих Айзенштайн (телефильмы "Обыкновенное чудо" и "Летучая мышь", оба - 1979), Владимир Александрович ("Свет в окне", 1980), Славин ("ТАСС уполномочен заявить...", 1984), доктор Градов ("Московская сага", 2004).

Юрий Соломин приходится родным братом Виталию Соломину - народному артисту РСФСР, скончавшемуся в 2002 году.

Юрий Соломин Тамара Михайлова Государственный академический Малый театр Москва

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