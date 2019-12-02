Актер Юрий Соломин выписался из больницы в Москве

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина выписали из больницы, и ожидается, что в ближайшие дни он приступит к работе, сообщила директор театра Тамара Михайлова.

Актер чувствует себя замечательно, рассказала Михайлова "Интерфаксу" в понедельник.

84-летний Соломин был госпитализирован 19 ноября в одну из московских клиник, врачи диагностировали у него воспаление легких.

Соломин является художественным руководителем Государственного академического Малого театра России с 1988 года. Сыграл множество ролей в театре и кино, в том числе Павла Кольцова ("Адъютант его превосходительства", 1969) Телегина ("Хождение по мукам", 1977), Владимира Арсеньева ("Дерсу Узала", 1975), майора Звягинцева ("Блокада", 1975-1978), Трактирщика и Генриха Айзенштайна (телефильмы "Обыкновенное чудо" и "Летучая мышь", оба - 1979) и др.