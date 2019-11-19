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В Москве из-за тумана объявили "желтый" уровень погодной опасности

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Туманы, окутавшие Москву и Подмосковье с воскресенья сохранятся до утра среды, 20 ноября, сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеослужбы, в регионе до 9:00 20 ноября действует повышенный, "желтый" уровень погодной опасности.

Как ожидается, ночью в Москве подморозит до -1, в Подмосковье местами - до -4 градусов. Возможны небольшие осадки, гололед.

18 и 19 ноября туман привел к отмене и задержке десятков рейсов в московских аэропортах.

Москва

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