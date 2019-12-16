Члена ОНК Москвы осудили условно по делу об афере на 29 млн рублей

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы условно члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Дениса Набиуллина за покушение на особо крупное мошенничество по делу об афере на 29 млн рублей, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в понедельник.

Суд признал Набиуллина виновным в преступлениях, предусмотренных ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Фигурант дела признал вину.

По версии следствия, 6 декабря Набиуллин "получил от лица, привлеченного для участия в проведении оперативно-розыскного мероприятия", более 29 млн рублей. В обмен на это, утверждает следствие, он обещал помочь направить арестованного на медицинское освидетельствование и вместо ареста подобрать ему иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

В Следственном комитете РФ (СКР) считают, что в действительности такой возможности мужчина не имел, а "полученные деньги намеревался похитить и распорядиться ими по своему усмотрению".