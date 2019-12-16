В Москве задержан мужчина, 6 лет назад убивший двух человек в Амурской области

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские и следователи в Москве задержали мужчину, заочно обвиняемого в групповом убийстве двух человек в Амурской области шесть лет назад, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении СК расследуется уголовное дело по обвинению Александра Бояршинова в убийстве в 2013 году Андрея Токарева и Кристины Голоушкиной в Зейском районе Амурской области", - сказала Петренко в понедельник "Интерфаксу". Она добавила, что это преступление Бояршинов совершил вместе с Вадимом Горбуновым.

По ее словам, Бояршинов в 2014 году скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. В 2019 году к расследованию преступления подключилось Главное управление уголовного розыска (ГУУР) МВД. В результате сотрудники ГУУР и СКР задержали Бояршинова в Москве в понедельник, 16 декабря, отметила Петренко.

Она добавила, что в ближайшее время следователи будут просить суд арестовать Бояршинова. "Уголовное дело в отношении Вадима Горбунова было расследовано ранее и он предстал перед судом", - сказала представитель СКР.

Петренко добавила, что уголовное дело передано для расследования в Главное следственное управление СКР по результатам личного приема матери погибшего Токарева председателем ведомства Александром Бастрыкиным.