Поиск

В Москве задержан мужчина, 6 лет назад убивший двух человек в Амурской области

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские и следователи в Москве задержали мужчину, заочно обвиняемого в групповом убийстве двух человек в Амурской области шесть лет назад, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении СК расследуется уголовное дело по обвинению Александра Бояршинова в убийстве в 2013 году Андрея Токарева и Кристины Голоушкиной в Зейском районе Амурской области", - сказала Петренко в понедельник "Интерфаксу". Она добавила, что это преступление Бояршинов совершил вместе с Вадимом Горбуновым.

По ее словам, Бояршинов в 2014 году скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. В 2019 году к расследованию преступления подключилось Главное управление уголовного розыска (ГУУР) МВД. В результате сотрудники ГУУР и СКР задержали Бояршинова в Москве в понедельник, 16 декабря, отметила Петренко.

Она добавила, что в ближайшее время следователи будут просить суд арестовать Бояршинова. "Уголовное дело в отношении Вадима Горбунова было расследовано ранее и он предстал перед судом", - сказала представитель СКР.

Петренко добавила, что уголовное дело передано для расследования в Главное следственное управление СКР по результатам личного приема матери погибшего Токарева председателем ведомства Александром Бастрыкиным.

Светлана Петренко Александр Бояршинов СКР Москва Амурская область

Новости

У РАН отобрали здание в Москве, где был зарегистрирован "Яндекс"

Большой Москворецкий мост открыли в Москве после капремонта

Большой Москворецкий мост открыли в Москве после капремонта
Протесты в Москве

Мосгорсуд оставил в СИЗО фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева

Мосгорсуд оставил в СИЗО фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева

Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в московском метро

Мэрия Москвы предложила сжигать часть мусора и часть вывозить в другие регионы

Мэрия Москвы предложила сжигать часть мусора и часть вывозить в другие регионы

Главную новогоднюю ель страны отправили в Москву

"Желтый" уровень опасности действует в Москве из-за снега и обледенения

"Желтый" уровень опасности действует в Москве из-за снега и обледенения

С конца ноября в Москве из-за "минирований" эвакуировали 360 тыс. человек

С конца ноября в Москве из-за "минирований" эвакуировали 360 тыс. человек

В центре Москвы открыли не использовавшийся 10 лет пешеходный переход

В центре Москвы открыли не использовавшийся 10 лет пешеходный переход

В Москве полностью потушили пожар на Варшавском шоссе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');