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Власти Москвы рассказали о планах создать "исцеляющую среду" в поликлиниках и больницах

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В московских поликлиниках и больницах планируется создать так называемую исцеляющую среду с помощью архитектурных решений, а также организации медицинского обслуживания. Об этом заявил журналистам в понедельник глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Перед нами стоит задача создать психологически комфортную среду для поступающих в поликлиники и больницы пациентов. Так называемая исцеляющая среда заключается в ряде архитектурных решений, оформлении внутреннего пространства, организации логистики внутри лечебных учреждений и самого лечебного процесса", - сказал Бочкарев.

По его словам, эта работа является частью проекта реновации системы здравоохранения Москвы.

"Новый принцип "исцеляющей среды" будет применяться как в новых строящихся поликлиниках и больницах, так и при реконструкции уже существующих старых зданий. Безусловно, это добавляет работы архитекторам и строителям, однако такой подход имеет неоценимые плюсы", - пояснил глава департамента.

Он напомнил, что уже на протяжении нескольких лет в Москве реализуется программа по переоборудованию учреждений здравоохранения и закупке новых лечебных аппаратов различного направления.

Ранее Бочкарев сообщил, что в следующем году в Москве откроются семь новых поликлиник, три больничных корпуса и три станции "скорой помощи".

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отмечал, что в настоящее время в столице проектируется и строится более 1 млн кв.м площадей для различных медицинских учреждений.

Москва

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