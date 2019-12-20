В РЖД подумают о строительстве новых вокзалов в Москве

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Москве могут появиться новые железнодорожные вокзалы, заявил журналистам заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Андрей Старков.

По его словам, программа развития железнодорожного транспорта будет тесно увязана со столичной программой строительства транспортно-пересадочных узлов.

"Одним из таких узлов, например, а фактически вокзалов, станет комплекс, возведенный на платформе "Карачарово" (дело "Нижегородская")", - заявил Старков.

Он отметил, что в настоящее время активно просчитываются пассажиропотоки всех железнодорожных линий и направлений московского транспортного узла, по результатам чего будут приняты решения о возведении новых комплексов.