Поиск

Мэрия Москвы выделила два здания под гостиницу для онкобольных детей

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы передала два здания на юго-западе благотворительному фонду "Добрый дом" под обустройство социальной гостиницы для онкобольных детей из регионов, которые приезжают лечиться. Об этом сообщила вице-мэр по социальному развитию Анастасия Ракова.

Здания общей площадью больше 6000 квадратных метров отдадут фонду в безвозмездное пользование на десять лет. Это дом 22 корпус 1 по улице Нагорная и дом 22, корпус 1, строение 1 там же.

"Фонд обратился к нам с просьбой, мы ее поддержали и оперативно рассмотрели. Мы понимаем, что у благотворительной организации есть все ресурсы и экспертиза для создания такого рода социальных учреждений. При этом мы отдаем отчет в том, что семьи, приезжая на лечение в столицу, не всегда могут позволить себе снимать жилье. Теперь новая гостиница даст возможность семье находиться рядом с ребенком в течение всего периода лечения", - заявила вице-мэр.

Москва Анастасия Ракова Добрый дом

Новости по теме

Новости

Фигурант "дела 27 июля" Раджабов оштрафован на 100 000 рублей

Фигурант "дела 27 июля" Раджабов оштрафован на 100 000 рублей

Прокуратура запросила четыре года колонии для фигуранта "дела 27 июля" Суровцева

В Москве нашли тело связанной женщины с пакетом на голове

В Москве нашли тело связанной женщины с пакетом на голове

В Мосгордуме предложили ужесточить контроль за квартирами, сдающимися посуточно

В Мосгордуме предложили ужесточить контроль за квартирами, сдающимися посуточно

Температура в Москве установила рекорд за 140 лет метеонаблюдений

Прокуратура запросила 3,5 года для фигуранта "дела 27 июля" Раджабова

Снега в Москве не будет минимум до конца недели

Метеорологи ждут исторических рекордов от декабрьской погоды в Москве

Риелторы назвали стоимость самой дорогой арендной "двушки" в Москве

Москвичей будут оповещать о серьезных изменениях в работе метро через СМС

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');