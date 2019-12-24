Мэрия Москвы выделила два здания под гостиницу для онкобольных детей

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы передала два здания на юго-западе благотворительному фонду "Добрый дом" под обустройство социальной гостиницы для онкобольных детей из регионов, которые приезжают лечиться. Об этом сообщила вице-мэр по социальному развитию Анастасия Ракова.

Здания общей площадью больше 6000 квадратных метров отдадут фонду в безвозмездное пользование на десять лет. Это дом 22 корпус 1 по улице Нагорная и дом 22, корпус 1, строение 1 там же.

"Фонд обратился к нам с просьбой, мы ее поддержали и оперативно рассмотрели. Мы понимаем, что у благотворительной организации есть все ресурсы и экспертиза для создания такого рода социальных учреждений. При этом мы отдаем отчет в том, что семьи, приезжая на лечение в столицу, не всегда могут позволить себе снимать жилье. Теперь новая гостиница даст возможность семье находиться рядом с ребенком в течение всего периода лечения", - заявила вице-мэр.