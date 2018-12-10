Прокуратура заинтересовалась москвичами, запретившими жить рядом семьям с онкобольными детьми

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура начала проверку по факту запрета жильцами одного из столичных домов проживания в нем онкобольных детей.

"В связи с сообщениями ряда СМИ о попытке жильцов одного из многоквартирных домов в Москве ограничить проживание в их доме несовершеннолетних, страдающих онкологическими заболеваниями, Черемушкинской межрайонной прокуратурой столицы Москвы организована проверка исполнения федерального законодательства", - сообщили в прокуратуре Москвы в понедельник.

Как отмечается, "в ходе проверки будет дана оценка законности действиям инициаторов публичной постановки вопроса о недопустимости проживания больных детей в многоквартирном доме, а также иных лиц в части возможного нарушения ими прав несовершеннолетних и запрета на дискриминацию граждан в зависимости от их имущественного, семейного, социального положения, возраста, места жительства".

"При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.

Ранее в СМИ появились сообщения, что группа жильцов требует запретить проживание в их доме онкобольных как заразных.