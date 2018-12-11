Генпрокуратура встала на сторону больных раком детей, которых хотят выселить жильцы дома в Москве

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура России видит признаки дискриминации в инициативе группы жильцов одного из домов в Москве запретить проживание рядом с ними онкобольных детей, заявил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

"Сейчас коллеги из Москвы оценивают законность действий инициаторов этой публичной проверки. Пока что предварительно это выглядит как дискриминация этих детей по признаку того, что они больны таким заболеванием", - сказал Куренной во вторник на видеоканале "Эфир".

"Кроме того, рассматривается вопрос о целесообразности предостережения управляющей компании, у которой тоже есть доля ответственности в части нарушения прав арендатора и собственника квартир", - добавил представитель Генпрокуратуры.

Отвечая на вопрос, к какой ответственности могут быть привлечены инициаторы акции, Куренной сказал, что "сначала все факты должны быть установлены".

"Но здесь есть интересный аспект. Дело в том, что эта петиция, которая не основана ни на законе, ни на каких-то моральных нормах, она раскрывает личную информацию тех людей, которые ее подписали. Это раскрытие персональной информации, и она вывешена у входа в подъезд, в открытом доступе. Если у тех, кто собирал эти подписи, нет письменного согласия на раскрытие личных данных тех, кто подписался, то это будет нарушение закона", - сказал представитель Генпрокуратуры.

"Любые основания, которые будут найдены в ходе проверки, они вызовут, конечно же, определенные меры прокурорского реагирования", - заверил Куренной.

Накануне сообщалось, что прокуратура начала проверку в связи с информацией о том, что жильцы многоквартирного дома в Черемушках выступили против того, чтобы по соседству с ними проживали дети с онкологией (квартиру для иногородних семей, которые приезжают на лечение в Москву, снимает один из благотворительных фондов). Старшая по подъезду организовала сбор подписей, убеждая соседей в том, что рак может быть заразен.