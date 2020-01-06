Поиск

Убитый в Подмосковье мужчина работал не в "Роскосмосе", а в его "дочке"

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Найденный убитым в Московской области Сергей Хайкин был сотрудником корпорации "ВНИИЭМ", сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса".

"С.А. Хайкин работал начальником отдела в Научно-производственной корпорации "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы" имени А. Г. Иосифьяна (Корпорация "ВНИИЭМ")", - сказали в пресс-службе.

Ранее там опровергли информацию, появившуюся в СМИ, о том, что в Подмосковье был обнаружен убитым начальник одного из отделов "Роскосмоса".

Ранее в ряде средств массовой информации появились сообщения о том, что в Подмосковье был застрелен из охотничьего ружья начальник одного из отделов "Роскосмоса", при этом его брат покончил с собой.

В пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области ранее отметили, что расследуется смерть двух братьев в подмосковном поселке Биокомбинат. По предварительным данным следствия, младший брат в ходе конфликта убил старшего, а затем покончил с собой.

АО "Научно-производственная корпорация "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические системы имени А.Г.Иосифьяна" является учреждением "Роскосмоса".

Московская область Роскосмос ВНИИЭМ

Новости по теме

Новости

Золото подорожало до максимума с 2013 года в условиях кризиса на Ближнем Востоке

В Подмосковье нашли мертвыми, предположительно, топ-менеджера "Роскосмоса" и его брата

Снос московских пятиэтажек

Москвичи попросили власти ускорить программу реновации жилья

Москвичи попросили власти ускорить программу реновации жилья

Спасатели предупредили о мокром снеге и гололедице в столичном регионе

Движение в центре Москвы ограничат на время рождественских служб

Движение в центре Москвы ограничат на время рождественских служб

В Москве потребление воды в новогоднюю ночь упало на треть

Собянин сообщил о 2,7 млн участников новогодних гуляний в Москве

Собянин сообщил о 2,7 млн участников новогодних гуляний в Москве

В центре Москвы перекроют еще несколько улиц на праздники

ГИБДД сообщило о двух пострадавших, включая младенца, после ДТП с трамваем в Москве

Четверо госпитализированы после столкновения трамвая с КАМАЗом в Москве

Четверо госпитализированы после столкновения трамвая с КАМАЗом в Москве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');