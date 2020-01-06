Убитый в Подмосковье мужчина работал не в "Роскосмосе", а в его "дочке"

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Найденный убитым в Московской области Сергей Хайкин был сотрудником корпорации "ВНИИЭМ", сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса".

"С.А. Хайкин работал начальником отдела в Научно-производственной корпорации "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы" имени А. Г. Иосифьяна (Корпорация "ВНИИЭМ")", - сказали в пресс-службе.

Ранее там опровергли информацию, появившуюся в СМИ, о том, что в Подмосковье был обнаружен убитым начальник одного из отделов "Роскосмоса".

Ранее в ряде средств массовой информации появились сообщения о том, что в Подмосковье был застрелен из охотничьего ружья начальник одного из отделов "Роскосмоса", при этом его брат покончил с собой.

В пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области ранее отметили, что расследуется смерть двух братьев в подмосковном поселке Биокомбинат. По предварительным данным следствия, младший брат в ходе конфликта убил старшего, а затем покончил с собой.

АО "Научно-производственная корпорация "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические системы имени А.Г.Иосифьяна" является учреждением "Роскосмоса".