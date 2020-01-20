В крещенских купаниях в Москве участвовали больше 125 тыс. человек

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Места крещенских купаний в Москве 18 и 19 января посетили более 200 тысяч человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комплекса городского хозяйства в понедельник.

"Для проведения крещенских купаний было подготовлено 46 адресов, где обустроили 50 майн на водоемах и 33 купели. Во всех местах были установлены палатки для обогрева, раздевалки, а также пункты питания с горячим чаем. На водоемы пришли 202,7 тыс. человек, из них купались 125,7 тыс. Наибольшее количество искупавшихся людей зарегистрировано на водоемах Восточного и Северо-Западного административных округов", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что благодаря хорошей организации крещенские купания в Москве прошли без происшествий.