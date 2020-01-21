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В Москве из-за "минирований" эвакуировали свыше 40 тысяч человек за день

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Свыше 150 зданий образовательных учреждений, порядка 40 больниц и роддомов и несколько десятков районных судов были "заминированы" в столице в понедельник, 20 января, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Хотя эвакуация проводилась выборочно, для проверки на улицы вчера пришлось вывести более 40 тыс. человек", - сказал собеседник агентства во вторник.

По его словам, в понедельник в Москве угрозы о заложенных взрывных устройствах также получили все городские ТЭЦ, более 230 станций метро, магазины известных российских торговых сетей и Центральный телеграф.

По оценке источников "Интерфакса", с 9 января 2020 года в Москве из-за угроз о взрывах пришлось эвакуировать почти 300 тыс. человек. Всего из-за волны лжеминирований, которая началась 28 ноября 2019 года, в Москве были эвакуированы свыше 1,3 млн человек.

Пик "минирования" в Москве по-прежнему приходится на 19 декабря 2019 года, когда полиция и спасатели вывели из зданий для проверки угроз порядка 170 тыс. человек.

Москва

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