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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 22:35

С начала волны лжеминирований в Москве были эвакуированы больше 1,3 млн человек

"Рекорд" 19 декабря - 170 000 эвакуированных в течение дня - пока не побит

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Москве с 28 ноября, когда началась массовая рассылка ложных угроз о минировании, с различных объектов в общей сложности пришлось эвакуировать более 1,3 млн человек, сообщил информированный источник "Интерфакса". Ни в одном случае бомбу не нашли.

За последнюю неделю в городе было эвакуировано более 200 000 человек.

Пиковый показатель 19 декабря, когда за день было эвакуировано около 170 000 человек, до сих пор не превзойден. Чаще всего угрозы поступают в адрес районных судов, школ, больниц, торговых центров и станций метро. Некоторые учреждения получали угрозы неоднократно, например, храм Христа Спасителя "минировали" уже 12 раз.

Так же часто - почти каждый будний день - поступают угрозы и в адрес учреждений в Петербурге. Там также страдают суды, больницы и образовательные учреждения.

Так, 17 января Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что из-за анонимных угроз проводились эвакуации в Красногвардейском, Петродворцовом, Октябрьском, Колпинском, Сестрорецком, Ленинском и Дзержинском судах, также были "заминированы" несколько десятков школ.

Москва Петербург

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