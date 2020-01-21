В московском метро начнут испытывать поезда с автоматической системой управления

Также протестируют составы с обеззараживанием воздуха

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В 2020 году в московском метрополитене начнут испытывать поезда с автоматической системой управления, сообщил заммэра по транспорту Максим Ликсутов. Тестировать будут поезда без пассажирах и на наименее загруженных линиях.

Пока эти поезда не будут полностью беспилотными, уточнил чиновник. По его словам, автоматическая система будет только помогать машинисту более комфортно и надежно управлять поездами. Говорить о полностью беспилотных составах еще рано.

Существующие технологии пока не позволяют соблюдать короткий интервал движения между поездами, действующий в московском метро, отметил Ликсутов.

Также в 2020 году метрополитен начнет тестировать поезда нового поколения, которые будут значительно отличаться от действующих. По словам чиновника, у составов "Москва 2020" будет новый дизайн, расширенные дверные проемы и переходы между вагонами, более удобные поручни и в них будут работать системы обеззараживания воздуха.