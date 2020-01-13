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Власти Москвы получили контроль над "Мосметростроем"

Власти Москвы получили контроль над "Мосметростроем"
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Правительство Москвы получило контроль в компании-подрядчике по строительству метро в Москве. Об этом свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

В начале декабря департамент городского имущества города Москвы стал собственником 51% акций АО "Мосметрострой".

О том, что власти Москвы изучают возможность покупки всего пакета акций компании, в июле прошлого года писала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Газета указывала, что совладельцам УГМК Искандару Махмудову и Андрею Бокареву принадлежало 51% акций компании.

Другим крупным акционером "Мосметростроя" является ВТБ, который получил 49% акций в 2017 году в рамках урегулирования части задолженности компании на 26,8 млрд рублей. Оставшуюся сумму долга планировалось реструктурировать к началу 2018 года, а в среднесрочной перспективе банк планировал реализовать принадлежащую ему долю в компании. В отчетности ВТБ за 2018 год отмечалось, что имеются признаки обесценения доли в "Мосметрострое", в связи с чем группа признала убытки в размере 11,8 млрд рублей.

По разным оценкам, на долю "Мосметростроя" в разные годы приходилось 20-36% работ по строительству метро, указывал "Коммерсантъ". Сейчас компания, как и другие игроки рынка, включая "Ингеоком", ИБТ, "Трансинжстрой", выступает субподрядчиком у АО "Мосинжпроект". Эта компания, принадлежащая департаменту строительства Москвы, отвечает за строительство метро, дорог, транспортно-пересадочных узлов, а также реновацию старого жилищного фонда и оперирует средствами, выделяемыми на эти проекты.

По состоянию на начало 2018 года суммарный объем портфеля долгосрочных заказов "Мосметростроя" составлял 52,2 млрд рублей, говорится в материалах на сайте компании.

Москва Мосметрострой

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