Поиск
ХроникаНовое правительствоОбновлено в 17:59

Хуснуллин объяснил, зачем Москве контроль в "Мосметрострое"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Контрольный пакет компании "Мосметрострой" позволит правительству Москвы более эффективно ею управлять и строить метро, объяснил заммэра города по градостроительной политике Марат Хуснуллин. В начале декабря департамент городского имущества стал собственником 51% акций компании.

"Всем известно, что у компании были определенные финансовые трудности, и, когда к нам поступило предложение о безвозмездной передаче в собственность города активов компании, мы согласились", - сказал чиновник.

По его словам, сейчас новый акционер изучает финансовое состояние предприятия и его внутренние проблемы.

"Мосметрострой" не будут консолидировать с другими строительными организациями и компаниями города, добавил Хуснуллин.

Совладельцам УГМК Искандару Махмудову и Андрею Бокареву принадлежало 51% акций компании. Другим крупным акционером "Мосметростроя" является ВТБ, который получил 49% акций в 2017 году в рамках урегулирования части задолженности компании на 26,8 млрд рублей. Оставшуюся сумму долга планировалось реструктурировать к началу 2018 года, а в среднесрочной перспективе банк планировал реализовать принадлежащую ему долю в компании. В отчетности ВТБ за 2018 год отмечалось, что имеются признаки обесценения доли в "Мосметрострое", в связи с чем группа признала убытки в размере 11,8 млрд рублей.

О том, что власти Москвы изучают возможность купить долю совладельцев УГМК, летом 2019 года писал "Коммерсантъ".

По разным оценкам, на долю "Мосметростроя" в разные годы приходилось 20-36% работ по строительству метро. По состоянию на начало 2018 года суммарный объем портфеля долгосрочных заказов "Мосметростроя" составлял 52,2 млрд рублей.

Сейчас компания, как и другие игроки рынка, включая "Ингеоком", ИБТ, "Трансинжстрой", выступает субподрядчиком у АО "Мосинжпроект". Эта компания, принадлежащая департаменту строительства Москвы, отвечает за строительство метро, дорог, транспортно-пересадочных узлов, а также реновацию старого жилищного фонда и оперирует выделяемыми на проекты средствами.

1не ап

Мосметрострой Москва Ингеоком УГМК ВТБ Марат Хуснуллин Искандар Махмудов и Андрей Бокарев

Новости по теме

Новости
Новое правительство

Мишустин потребовал за два года создать систему адресной социальной помощи

Дело о шпионаже Карины Цуркан

Бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Цуркан выпустили из СИЗО

Премьер Латвии допустил поставки нефти для Белоруссии через латвийские порты

Автодилеры подняли цены на новые машины до 5% из-за утильсбора и инфляции

Автодилеры подняли цены на новые машины до 5% из-за утильсбора и инфляции

Акции Яндекса взлетели на 4% после обещания о поддержке от Мишустина

Акции Яндекса взлетели на 4% после обещания о поддержке от Мишустина

Московская фиксированная телефонная связь перешла под бренд МТС

США и Китай уже начали переговоры по второй фазе торгового соглашения

США и Китай уже начали переговоры по второй фазе торгового соглашения

Рынок акций возобновил снижение на новостях об отставке правительства РФ

Рубль резко снизился к доллару и евро из-за отставки правительства РФ

Биткойн дорожает рекордными для начала года темпами с января 2012г.

Биткойн дорожает рекордными для начала года темпами с января 2012г.
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');