Хуснуллин объяснил, зачем Москве контроль в "Мосметрострое"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Контрольный пакет компании "Мосметрострой" позволит правительству Москвы более эффективно ею управлять и строить метро, объяснил заммэра города по градостроительной политике Марат Хуснуллин. В начале декабря департамент городского имущества стал собственником 51% акций компании.

"Всем известно, что у компании были определенные финансовые трудности, и, когда к нам поступило предложение о безвозмездной передаче в собственность города активов компании, мы согласились", - сказал чиновник.

По его словам, сейчас новый акционер изучает финансовое состояние предприятия и его внутренние проблемы.

"Мосметрострой" не будут консолидировать с другими строительными организациями и компаниями города, добавил Хуснуллин.

Совладельцам УГМК Искандару Махмудову и Андрею Бокареву принадлежало 51% акций компании. Другим крупным акционером "Мосметростроя" является ВТБ, который получил 49% акций в 2017 году в рамках урегулирования части задолженности компании на 26,8 млрд рублей. Оставшуюся сумму долга планировалось реструктурировать к началу 2018 года, а в среднесрочной перспективе банк планировал реализовать принадлежащую ему долю в компании. В отчетности ВТБ за 2018 год отмечалось, что имеются признаки обесценения доли в "Мосметрострое", в связи с чем группа признала убытки в размере 11,8 млрд рублей.

О том, что власти Москвы изучают возможность купить долю совладельцев УГМК, летом 2019 года писал "Коммерсантъ".

По разным оценкам, на долю "Мосметростроя" в разные годы приходилось 20-36% работ по строительству метро. По состоянию на начало 2018 года суммарный объем портфеля долгосрочных заказов "Мосметростроя" составлял 52,2 млрд рублей.

Сейчас компания, как и другие игроки рынка, включая "Ингеоком", ИБТ, "Трансинжстрой", выступает субподрядчиком у АО "Мосинжпроект". Эта компания, принадлежащая департаменту строительства Москвы, отвечает за строительство метро, дорог, транспортно-пересадочных узлов, а также реновацию старого жилищного фонда и оперирует выделяемыми на проекты средствами.

1не ап