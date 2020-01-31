Протоиерею Всеволоду Чаплину хотят установить памятник в Москве

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Члены президиума Общественной палаты Союзного государства России и Белоруссии решили увековечить память протоиерея Всеволода Чаплина, который скоропостижно скончался 26 января.

"Решено установить в память о трудах отца Всеволода мемориальные доски в Москве и Минске. Над ними, а также над памятником (в Москве - ИФ) священнику будет работать народный художник России Салават Щербаков, который является автором памятника святому князю Владимиру у Московского Кремля и памятников всех патриархам Русской церкви у храма Христа Спасителя", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в Общественной палате.

Щербаков в интервью агентству поделился мнением о том, каким должен быть памятник Чаплину. "Какого-то гигантизма, пафоса в нем быть не должно, отец Всеволод такого не любил. Это точно будет не бюст: бюсты ставят героям, начальству... Скорее, будет создан так называемый скульптурный портрет, который отражал бы личные качества отца Всеволода и заодно дух времени, поскольку он был одной из ярких, символичных фигур наших дней", - рассказал автор будущего монумента.

Кроме того, как сообщили в Общественной палате, в 2020 году совместно с писательскими организациями будет учреждена литературная премия имени Чаплина - ее будут присуждать за продвижение в литературных произведениях традиционных ценностей и укрепление православия.

Члены палаты приняли решение установить несколько именных стипендий для талантливых студентов духовных учебных заведений, планирующих специализироваться, как и отец Всеволод, в области развития диалога между церковью, обществом и государством, либо в сфере внешних церковных связей. Предполагается учредить и общественную награду в память о покойном. Весной в Москве пройдет выставка фото и документов, посвященная церковным и общественным трудам отца Всеволода.

Протоиерей Всеволод Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве, в 1990 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1994 году - Московскую духовную академию. На протяжении 25 лет был одним из ближайших сподвижников нынешнего патриарха. С конца 1990-х до конца 2015 года, занимая разные синодальные должности, был фактическим спикером РПЦ. Выступления отца Всеволода, его комментарии в СМИ по общественно значимым темам неизменно вызывали резонанс и становились предметом широкого обсуждения.

Всеволод Чаплин скончался 26 января в возрасте 51 года. По данным источника "Интерфакса", причиной смерти священника стал сердечный приступ.