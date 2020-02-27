Полиция проверяет "газовую компанию", сотрудники которой спровоцировали пожар в Омске

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Омске полиция проверяет ООО "Городская газовая безопасность", сотрудники которой спровоцировали пожар в жилом многоэтажном доме на улице Масленникова. В частности, будет проверена правомерность ее работы, сообщили в областном управлении МВД.

Пожар в одной из квартир в десятиэтажке на Масленникова произошел около 17:00 в среду, 26 февраля. Никто не пострадал, из дома на время тушения вышли 11 человек.

Полиция выяснила, что пожар начался в квартире на девятом этаже. За час до пожара 62-летняя хозяйка впустила мужчину в спецодежде, который представился работником газовой службы. Он сказал ей, что проверяет газовое оборудование. Осмотрев на кухне газовый кран, он назвал его неисправным и настоял на замере.

Хозяйка подписала с ним договор и акт ремонтных работ на 1400 рублей, рассказали в полиции. Некоторое время спустя в квартиру пришел слесарь и начал демонтировать кран. Газ загорелся, начался пожар, слесарь скрылся.

В квартире пострадавшей пожар повредил кухню, коридор и бытовую технику. Сумма ущерба устанавливается.

Жильцы дома рассказали полицейским, кто и к ним приходили работники той же компании и предлагали проверить газовое оборудование.

В мэрии Омска сообщили, что в доме работали сотрудники частной компании, которые нарушили требования техники безопасности. В связи с этим обслуживающий этот дом "Омскгоргаз" прекратил подачу газа всему подъезду на время ремонта. Газ обещали снова пустить вечером в четверг.