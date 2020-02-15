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Движение на зеленой ветке столичного метро начали вводить в график

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Движение поездов на Замоскворецкой линии восстановлено и вводится в график после инцидента с пассажиром, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена в субботу.

Источник "Интерфакса" ранее сообщил, что около 20:20 субботы на станции "Царицыно" пассажир упал на рельсы. Для его извлечения потребовалось снимать напряжение контактного рельса. О состоянии пассажира не сообщается.

В результате более 15 минут не было движения поездов на участке "Автозаводская" - "Орехово".

Москва Московский метрополитен

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