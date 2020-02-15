Пассажир упал на рельсы на станции "Царицыно" столичного метро

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Пассажир упал на рельсы на станции "Царицыно" Замоскворецкой линии столичного метро, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел около 20:20 субботы. Для спасения пассажира отключено напряжение контактного рельса. Нет движения поездов на участке от "Автозаводская" до "Орехово".

Источник не располагает информацией о состоянии человека, упавшего на пути.

В пресс-службе московского метрополитена подтвердили, что на Замоскворецкой линии вечером в субботу нет движения поездов на участке "Автозаводская" - "Орехово" из-за пассажира на путях.

Инциденты с падением пассажиров на пути московского метро происходят уже третьи сутки подряд. В четверг погиб мужчина на станции "Марьина роща", в пятницу - на станции "Менделеевская".