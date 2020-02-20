Адвокат после самоубийства экс-сотрудника ФСИН провел эксперимент с оружием

На следующий день после инцидента с Виктором Свиридовым он попробовал пронести оружие в суд и его никто не остановил

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Московский адвокат Алексей Голенко обратился к председателю Чертановского суда и в Следственный комитет в связи с плохой работой приставов, которые не обнаружили при нем оружие.

"13 февраля я приехал в Чертановской суд, при мне было оружие. Судебный пристав на входе досмотрел меня и ручную кладь, после чего разрешил пройти в здание суда. После этого я сообщил ему о ненадлежащей работе, так как при досмотре он не обнаружил при мне оружие", - сообщил "Интерфаксу" Голенко.

Адвокат рассказал, что попросил досматривавшего его пристава написать заявление об увольнении, а оружие - взять на хранение на время его пребывания в суде. Однако, со слов сотрудников ФССП, в здании отсутствовали комната и сейф для хранения оружия, уточнил Голенко.

В заявлении адвоката, которое имеется в распоряжении "Интерфакса", он просит председателя Чертановского суда и межрайонный следственный отдел столичного управления Следственного комитета по району Чертаново дать правовую оценку действиям сотрудника ФССП, который досматривал его на входе в учреждение, а также сообщить, "по каким причинам в здании суда отсутствует комната и сейф для хранения оружия".

Как пояснил адвокат "Интерфаксу", он взял оружие с собой в здание суда для того, чтобы "показать общественности, что досмотровая система не работает".

"Я знал, что она не работает. Этот случай (самоубийство экс-сотрудника ФСИН в здании суда - ИФ) по сути ничего не поменял, за безопасность в здании отвечают те же люди, а тут надо менять и сотрудников, и председателя суда", - заявил собеседник агентства.

Он добавил, что уже обращался в Следственный комитет, рассчитывая, что они "проведут эффективную проверку". "А сейчас я жалуюсь на то, что такой проверки СК не провел, рассчитываю, что история приобретет общественный резонанс и суд и следствие предпримут соответствующие действия", - сказал Голенко.

12 февраля бывший начальник одного из управлений ФСИН РФ 71-летний Виктор Свиридов совершил самоубийство в зале судебного заседания Чертановского суда Москвы после оглашения приговора. Он был признан виновным в вымогательстве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ) и приговорен к трем годам колонии строго режима. Свиридов вины не признал.

По результатам доследственной проверки о смерти подсудимого СК возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). По данным следствия, при Свиридове было обнаружено наградное оружие.