По факту суицида экс-сотрудника ФСИН в московском суде завели уголовное дело

У входа в здание Чертановского суда Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о халатности возбуждено по факту суицида бывшего работника ФСИН Виктора Свиридова в Чертановском суде Москвы, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ (СКР).

"По результатам доследственной проверки о смерти подсудимого в здании суда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс".

По данным следствия, днем 12 февраля в здании Чертановского районного суда Москвы 71-летний подсудимый покончил с собой после оглашения приговора по уголовному делу. "Во время осмотра места происшествия следователи изъяли наградное оружие, принадлежавшее погибшему", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве отметили, что в настоящее время следователи и криминалисты допрашивают участников судебного процесса и очевидцев случившегося, изымают записи с камер видеонаблюдения.

"Следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников службы судебных приставов и должностных лиц, ответственных за организацию пропускного и внутриобъектового режима. Также будет проверена работа установленных при входе в здание суда металлодетекторов, предназначенных для обнаружения запрещенных к проносу предметов", - говорится в пресс-релизе.

Следствие в ближайшее время назначит необходимые экспертизы, принимается комплекс мер по установлению всех обстоятельств и причин произошедшего, добавили в СКР.

Ранее в среду бывший начальник одного из управлений ФСИН РФ Свиридов совершил самоубийство в зале суда после оглашения приговора. Свиридов был признан виновным в вымогательстве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ). Он не признал вину, ему было назначено наказание ниже низшего предела - 3 года колонии строгого режима.

Адвокат подсудимого Григорий Иванищев заявил "Интерфаксу", что его клиент покончил с собой, так как ожидал оправдательного приговора суда. Иванищев отметил, что у Свиридова не было склонности к суициду. Юрист добавил, что суд при вынесении решения проигнорировал тяжелое заболевание его подзащитного - рак четвертой степени.