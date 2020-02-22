Женщина госпитализирована после падения на рельсы станции "Юго-Западная"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Женщина упала на рельсы станции "Юго-Западная" Сокольнической линии метро около 7:40 субботы, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Для извлечения пассажирки на 15 минут снималось напряжение контактного рельса. Было прервано движение поездов от станции "Саларьево" до станции "Университет", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что женщина, упавшая на путь, госпитализирована в одну из больниц, ее состояние оценивается как средней тяжести.

В пресс-службе столичного метро ранее сообщили о сбое в движении поездов на Сокольнической линии из-за инцидента с пассажиром. Около 8:00 субботы движение на ветке было восстановлено, информирует твиттер столичной подземки.