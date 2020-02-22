Пассажир упал на пути Сокольнической линии московского метро

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Сбой в движении поездов произошел утром в субботу на Сокольнической линии из-за инцидента с пассажиром, сообщила пресс-служба столичного метрополитена.

"На Сокольнической линии (1) нет движения поездов от станции "Саларьево" до станции "Университет" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении, размещенном в твиттере.

О подробностях инцидента и состоянии пассажира не сообщается.