С 1 марта в московском наземном транспорте пропадет Wi-Fi
Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - С 1 марта беспроводной интернет в московских автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях будет временно недоступен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".
Собеседник агентства пояснил, что предоставляемая сейчас услуга не удовлетворяет требованиям пользователей. Поэтому "Мосгортранс" спросит пассажиров, чего хотели бы они, и подготовит обновленные требования к сервису.
Беспроводной интернет вернется в наземный городской транспорт во втором полугодии 2020 года.
"Обновленный сервис планируется запустить на магистральных маршрутах, которые связывают центр и отдаленные районы столицы.
Первые автобусы в Москве с бесплатным Wi-Fi вышли на маршруты в феврале 2016 года.