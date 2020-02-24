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С 1 марта в московском наземном транспорте пропадет Wi-Fi

С 1 марта в московском наземном транспорте пропадет Wi-Fi
Фото: Vostock-photo

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - С 1 марта беспроводной интернет в московских автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях будет временно недоступен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

Собеседник агентства пояснил, что предоставляемая сейчас услуга не удовлетворяет требованиям пользователей. Поэтому "Мосгортранс" спросит пассажиров, чего хотели бы они, и подготовит обновленные требования к сервису.

Беспроводной интернет вернется в наземный городской транспорт во втором полугодии 2020 года.

"Обновленный сервис планируется запустить на магистральных маршрутах, которые связывают центр и отдаленные районы столицы.

Первые автобусы в Москве с бесплатным Wi-Fi вышли на маршруты в феврале 2016 года.

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