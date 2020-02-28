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В четверг в Москве опять "минировали башню" "Федерация" и храм Христа Спасителя

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - 27 февраля в Москве проверяли более 350 зданий и учреждений из-за ложных угроз о минировании, всего пришлось эвакуировать более 15 000 человек, сообщил информированный источник "Интерфакса".

В частности, угрозы поступили в адрес более чем 200 образовательных учреждений, 25 судов, 70 торговых центров, а также храма Христа Спасителя, башни "Федерация". Нигде бомб не нашли.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга в четверг сообщала о эвакуации районных судов.

Волна лжеминирований началась в России 28 ноября 2019 года. В Москве и Петербурге массовая рассылка с угрозами приходит почти каждый будний день. Иногда угрозы поступают и в адрес бюджетных учреждений других крупных городов. По оценке источников "Интерфакса", в Москве общее число эвакуированных за три месяца приблизилось к 1,7 млн человек.

Москва Петербург Федерация храм Христа Спасителя

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