Поиск

Число погибших в столичной бане из-за "сухого льда" выросло до трех

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Число погибших в результате отравления углекислым газом на вечеринке инстаграм-блогерши Екатерины Диденко в Москве увеличилось до трех человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Ночью в реанимации скончался мужчина 32 лет. Таким образом число погибших составило три человека", - сказал источник.

Еще трое пострадавших остаются в больницах.

В пятницу вечером во время празднования дня рождения в столичном банном комплексе пять человек пострадали из-за попадания "сухого льда" в бассейн. Два человека - мужчина и женщина 25 лет погибли на месте.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело столичному главку ведомства.

Москва Екатерина Диденко

Новости по теме

Новости
Новый коронавирус в Китае

Из Москвы депортируют иностранцев за нарушение карантина по коронавирусу

Движение в центре Москвы ограничат на время марша памяти Немцова

Движение в центре Москвы ограничат на время марша памяти Немцова

Задержанный в Москве "бэтмобиль" вернули после уплаты штрафа в 40 тыс. руб

Задержанный в Москве "бэтмобиль" вернули после уплаты штрафа в 40 тыс. руб

Роспотребнадзор отметил снижаемость заражения свиным гриппом в Москве

Вылетевший из Москвы в Пермь Superjet вернулся в "Шереметьево"

Новый коронавирус в Китае

Объектам массового пребывания людей в Москве велели усилить дезинфекцию из-за вируса

Сбежавших в центре Москвы от медиков и полиции китайцев отправили в отель на самоизоляцию

Власти Москвы начали сплошную дератизацию из-за коронавируса

Власти Москвы начали сплошную дератизацию из-за коронавируса

В Москве задержали "бэтмобиль"

Суд снова оштрафовал дизайнера, которому сломали ногу на Тверской перед акцией 27 июля

Суд снова оштрафовал дизайнера, которому сломали ногу на Тверской перед акцией 27 июля
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');