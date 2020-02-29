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Акции памяти Немцова в городах России прошли без правонарушений

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы не зафиксировали правонарушений во время проведения в субботу маршей памяти оппозиционного политика, бывшего первого вице-премьера РФ Бориса Немцова в разных городах России.

Как рассказали в пресс-службе МВД России, наиболее массовой стала акция в Москве с участием около 10,5 тысяч человек.

В Санкт-Петербурге численность участников составила примерно одну тысячу человек, в Екатеринбурге - 250 человек, в Перми - 100 человек, в Новосибирске - 60 человек, в Казани - 60 человек, в Краснодаре - 43 человека, в Орле - 15 человек, сообщили в МВД.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Ежегодно в ближайший к годовщине его убийства выходной в Москве и других городах страны проходят акции памяти.

Акция памяти Бориса Немцова в Москве

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Борис Немцов МВД

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