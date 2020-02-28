Движение в центре Москвы ограничат на время марша памяти Немцова

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В связи с проведением в центре столицы в субботу, 29 марта, марша памяти политика Бориса Немцова движение на ряде улиц будет временно перекрыто, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы в пятницу.

Так, с 10:00 субботы нельзя будет проехать по внутренней стороне Страстного бульвара. Кроме того, с 14:00 для движения перекроют внутренние стороны Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров, а также проспект Академика Сахарова между Бульварным и Садовым кольцами.

Движение по этим улицам будет вновь открываться по мере прохождения колонны, добавили в ЦОДД. Помимо этого, по маршруту шествия с 0:00 29 февраля нельзя будет припарковаться.

С свою очередь, в пресс-службе ГУП "Мосгортранс" сообщили "Интерфаксу", что в связи с маршем в субботу временно изменятся маршруты автобусов №№А, 15, 24, 38, т13, м2, м9 и м10.

Шествие согласовано с властями с численностью участников до 30 тыс. человек. О подаче уведомления в мэрию Москвы на проведение такого мероприятия ранее сообщал член оргкомитета Марша памяти Бориса Немцова Илья Яшин.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в столице. Ежегодно в ближайшее к годовщине воскресенье проходят согласованные марши памяти.