Поиск

Движение в центре Москвы ограничат на время марша памяти Немцова

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В связи с проведением в центре столицы в субботу, 29 марта, марша памяти политика Бориса Немцова движение на ряде улиц будет временно перекрыто, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы в пятницу.

Убийство Бориса Немцова

Так, с 10:00 субботы нельзя будет проехать по внутренней стороне Страстного бульвара. Кроме того, с 14:00 для движения перекроют внутренние стороны Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров, а также проспект Академика Сахарова между Бульварным и Садовым кольцами.

Движение по этим улицам будет вновь открываться по мере прохождения колонны, добавили в ЦОДД. Помимо этого, по маршруту шествия с 0:00 29 февраля нельзя будет припарковаться.

С свою очередь, в пресс-службе ГУП "Мосгортранс" сообщили "Интерфаксу", что в связи с маршем в субботу временно изменятся маршруты автобусов №№А, 15, 24, 38, т13, м2, м9 и м10.

Шествие согласовано с властями с численностью участников до 30 тыс. человек. О подаче уведомления в мэрию Москвы на проведение такого мероприятия ранее сообщал член оргкомитета Марша памяти Бориса Немцова Илья Яшин.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в столице. Ежегодно в ближайшее к годовщине воскресенье проходят согласованные марши памяти.

Акция памяти Бориса Немцова в Москве

6
Борис Немцов Москва ЦОДД

Новости по теме

Новости

Задержанный в Москве "бэтмобиль" вернули после уплаты штрафа в 40 тыс. руб

Задержанный в Москве "бэтмобиль" вернули после уплаты штрафа в 40 тыс. руб

Роспотребнадзор отметил снижаемость заражения свиным гриппом в Москве

Вылетевший из Москвы в Пермь Superjet вернулся в "Шереметьево"

Новый коронавирус в Китае

Объектам массового пребывания людей в Москве велели усилить дезинфекцию из-за вируса

Сбежавших в центре Москвы от медиков и полиции китайцев отправили в отель на самоизоляцию

Власти Москвы начали сплошную дератизацию из-за коронавируса

Власти Москвы начали сплошную дератизацию из-за коронавируса

В Москве задержали "бэтмобиль"

Суд снова оштрафовал дизайнера, которому сломали ногу на Тверской перед акцией 27 июля

Суд снова оштрафовал дизайнера, которому сломали ногу на Тверской перед акцией 27 июля

Синоптики пообещали уникальный погодный рекорд по итогам уходящей зимы в Москве

До трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 26-27 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');