В Москве началась акция памяти Бориса Немцова

Марш памяти Бориса Немцова в Москве Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов усилили меры безопасности от Страстного бульвара до проспекта Сахарова в Москве, где проходит марш в честь оппозиционного политика, бывшего первого вице-премьера РФ Бориса Немцова, приуроченный к пятой годовщине его убийства недалеко от стен Кремля.

В 14:00 участники начали движение по заявленному маршруту.

Как передают корреспонденты "Интерфакса", к началу марша на Страстном бульваре в Москве собралось несколько тысяч человек, люди пришли с фотографиями Немцова, плакатами, на которых написано, что политик никогда не будет забыт и транспарантами "Немцов мост", а также флагами России и партий.

Все участники проходят через рамки металлоискателей. Помимо них на бульваре собралось большое количество журналистов.

По всему маршруту марша дежурят несколько сотен сотрудников правоохранительных органов и оцепление из автобусов.

На станции метро Чеховская также усилены меры безопасности. Отдельные выходы из метро перекрыты.

В Центре организации дорожного движения правительства Москвы сообщали, что в связи с проведением акции движение на ряде улиц в центре города будет временно перекрыто.

Как ранее сообщалось, заявленная численность акции - 30 тысяч человек.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Ежегодно в ближайший к годовщине его убийства выходной в Москве и других городах России проходят акции памяти.