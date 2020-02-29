Полиция насчитала на акции памяти Немцова в Москве порядка 8 тыс. человек

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Около восьми тысяч человек принимают участие в согласованной акции в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе столичного главка полиции.

Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану правопорядка и безопасности граждан, отметили в пресс-службе.

Как сообщали корреспонденты "Интерфакса", в два часа дня участники марша в честь политика Бориса Немцова, приуроченного к пятой годовщине его убийства, начали движение от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.

Среди организаторов акции - Либертарианская партия России, "Яблоко", ПАРНАС, Фонд борьбы с коррупцией, Партия перемен и другие организации.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.