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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:43

Погиб мужчина, попавший под поезд метро в Москве

Погиб мужчина, попавший под поезд метро в Москве
Фото: Reuters

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Мужчина, который упал под поезд на станции метро "Домодедовская" в Москве, погиб, рассказал информированный источник "Интерфакса".

Почему он упал на пути, неясно.

Ранее сообщалось, что он упал под прибывающий поезд. Чтобы его поднять, снимали напряжение контактного рельса. Прерывалось движение поездов от станции "Алма-Атинская" до "Орехово" в сторону центра. В этот период в обратном направлении поезда ходили с увеличенным интервалом.

В настоящее время движение возобновлено.

В пресс-службе метрополитена подтвердили, что на Замоскворецкой линии движение прерывалось из-за падения пассажира на рельсы.

Московский метрополитен Москва

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