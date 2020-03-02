Сбербанк создал СП с правительством Москвы и провел "пилот" по охотничьим билетам

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк России создал совместное предприятие (СП) с правительством Москвы и осуществил пилотный проект по выдаче охотничьих билетов, сообщил глава финансового конгломерата Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы создали совместное предприятие с Сергеем Семеновичем Собяниным, с городом Москвой, и уже первый сервис в декабре (выдача охотничьего билета) мы сделали на новой платформе, апробировали ее, все это значительно удобнее и быстрее, чем в традиционных средствах. Самое главное, о чем мы договорились, - все сервисы, которые мы сделаем совместно для города Москвы, мы будем бесплатно предоставлять для остальных регионов", - сказал Греф.

Путин отметил, что "выдача охотничьих билетов не входит в прямые функциональные обязанности" банка. Комментируя замечание президента, Греф пояснил, что непосредственно выдачей охотничьих билетов Сбербанк не занимается.

"Естественно, наша задача предоставить весь инструмент для правительства Москвы. Мы создали совместное предприятие, которое является владельцем московского "облака", - рассказал топ-менеджер. По его словам, перед Сбербанком в данном случае стоит "технологическая и методологическая" задача - помочь сотрудникам мэрии, кто занимается выдачей охотничьих билетов, "построить соответствующий процесс, упростить его".

На базе созданной платформы также пилотируется в 15 школах создание специальных школьных платформ, планируется создать аналогичный проект для вузов, добавил глава Сбербанка

"К нам пришла (зампред правления Сбербанка - ИФ) Ольга Юрьевна Голодец, мы договорились о том, что мы будем создавать, скорее всего, вместе со Сколтехом (Сколковский институт науки и технологий - ИФ) платформу для медицинских учреждений. То есть это такой фундамент, на котором можно построить все что угодно", - сказал Греф.

Это вторая встреча Путина с Грефом за короткий срок: 19 февраля они обсуждали, в частности, вопрос о продаже акций Сбербанка Банком России правительству.