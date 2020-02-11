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Голодец станет зампредом правления Сбербанка

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец после согласования кандидатуры с ЦБ станет зампредом правления Сбербанка, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Сегодня одобрено решение о назначении Ольги Юрьевны заместителем председателя правления. Эта позиция требует согласования с Центральным банком, назначение может произойти после согласования с Центральным банком", - сказал Греф.

Ранее о будущем переходе Голодец в Сбербанк на роль куратора медицинского направления писала газета РБК.

"Мы приняли решение создавать медицинскую платформу, она (Голодец - ИФ) будет курировать медицинское направление в банке и в экосистеме, и цифровой GR в банке", - сказал Греф во вторник.

Голодец в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма.

В 2002-2008 гг. она была заместителем гендиректора по персоналу и социальной политике компании "Норникель", позднее возглавляла совет директоров страховой компании "Согласие".

В 2010 году Голодец стала заместителем мэра Москвы Сергея Собянина по вопросам образования и здравоохранения. В 2012 году перешла на работу в правительство в статусе вице-премьера по социальной политике, здравоохранению и образованию.

На прошлой неделе Сбербанк также сообщил, что банк официально сообщил, что бывший глава департамента проектной деятельности Минздрава РФ Давид Мелик-Гусейнов назначен главным исполнительным директором Сбербанка по индустрии здравоохранения.

Ольга Голодец Сбербанк

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