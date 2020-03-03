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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:45

Второе за день нападение с ножом на полицейских произошло на юге Москве

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов применили табельное оружие в отношении мужчины, попытавшегося ранить ножом полицейского при задержании на юге Москвы.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД, сотрудники уголовного розыска вместе с сотрудниками Росгвардии пытались задержать мужчину на Большой Тульской улице. Он подозревался в совершении тяжкого преступления.

При задержании гражданин оказал активное сопротивление, напав на одного из сотрудников с ножом, в связи с чем было применено табельное оружие, сказали в пресс-службе. Подозреваемого задержали. Он получил не опасное для жизни и здоровья ранение. Ему оказана первая помощь.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

Ранее во вторник вооруженный ножом мужчина напал на патрульный экипаж.

"По данным следствия, 2 марта сотрудники полиции прибыли по вызову граждан к дому по улице Бутлерова (Юго-западный административный округ), где мужчина причинял себе телесные повреждения ножом", - сказала "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Она отметила, что, увидев патрульных, неадекватный гражданин попытался напасть на них, вынудив полицейских применить табельное оружие.

Москва

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