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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:49

Группа лидера Rammstein выступит в Москве два раза за день из-за коронавируса

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Группа Lindemann лидера Rammstein Тиля Линдеманна 15 марта даст не один концерт в Москве, а два из-за запрета массовых мероприятий численностью более 5000 человек. Об этом сообщили организаторы выступления - компания Volkov PRO.

Эпидемия коронавируса

Оба концерта пройдут на "ВТБ-Арене", в 15:00 и в 19:00.

"Все зрители, купившие билеты, смогут посетить один из концертов. Количество зрителей на каждом выступлении будет не более максимально допустимого. Для тех, кто сможет посетить концерт в 15:00, будет доступно бесплатное повышение категории билета", - сообщили организаторы.

Они сказали, что это совместное решение компании и группы и что было сделано все возможное, чтобы концерт состоялся и прошел безопасно для зрителей. В Volkov PRO поблагодарили музыкантов за понимание и за согласие пойти "на беспрецедентные меры для сохранения концерта в Москве для своих поклонников".

На "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" применяются меры общей гигиены и дезинфекции, добавили организаторы.

В проекте Lindeman, кроме Линдеманна участвуют шведский музыкант, лидер метал-группы группы Hypocrisy и создатель индастриал-метал проектa Pain Петер Тэгтгрен. Их концерт в Москве планируется в рамках тура по пяти городам России в поддержку совместного альбома F&M.

Москва Rammstein Lindemann ВТБ-Арена Тиль Линдеманн

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