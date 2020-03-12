В больнице в Коммунарке объяснили смерть пожилого пациента

Больничный корпус в Коммунарке для пациентов с подозрением на коронавирус Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Пациент в московском медицинском центре в поселке Коммунарка, в который привозят больных с коронавирусом, умер не от данного заболевания, заявил заместитель главного врача по медицинской части медцентра Игорь Тюрин.

"Он умер не от коронавируса. Совершенно другой диагноз. Не пневмония. Инфекционного диагноза нет вообще", - сказал Тюрин в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Он отметил, что пациент "поступил в крайне тяжелом состоянии".

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы уточнили: "По факту сообщений в СМИ департамент здравоохранения сообщает, что смерть пациента никак не связана с коронавирусной инфекцией. Подчеркиваем, что были выполнены лабораторные исследования на коронавирус, результаты отрицательные".

По словам собеседника агентства, пациент 75 лет поступил в реанимационное отделение больницы в крайне тяжелом состоянии по витальным показаниям по скорой медицинской помощи с явлениями дыхательной недостаточности. "Реанимационные действия проводились в машине скорой помощи и были продолжены в больнице в отделении реанимации и интенсивной терапии. Пациент скончался спустя 40 минут после поступления в больницу.

"Результаты проведения патологоанатомического вскрытия показали, что смерть наступила от кровоизлияния в надпочечники на фоне прогрессирования хронических заболеваний, в том числе рака поджелудочной железы и гепатита", - сказали в депздраве.

В настоящее время, по словам Тюрина, в центре находится пять пациентов, у которых подтвержден коронавирус, один из них - в реанимации, но в стабильном состоянии, в сознании.

Он сообщил, что всего в центре в настоящее время 254 пациента, 20-25 пациентов поступает в сутки с диагнозом ОРВИ, внебольничные пневмонии, бронхиты.

Ранее появилась информация, что в медцентре в Коммунарке, умер 75-летний пациент, вернувшийся в середине февраля с севера Италии. Якобы при поступлении у него диагностировали пневмонию.