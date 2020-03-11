Число зараженных коронавирусом в Москве увеличилось до 15

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Шесть новых заболевших коронавирусом выявлено в Москве.

"У одного из пациентов, ребенка, полностью отсутствуют симптомы заболевания, он является только носителем", - сообщили "Интерфаксу" в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

По словам собеседника агентства, всего на сегодняшний день в столице выявлено 15 случаев заболевания.

"Двое пациентов, по предварительным данным, были заражены после контакта с ранее заболевшими. Четверо заболевших прибыли из Италии", - сказали в оперштабе.

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