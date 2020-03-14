Неисправный самолет из Будапешта благополучно приземлился в "Шереметьево"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Борт из Будапешта в субботу совершил посадку в "Шереметьево" после сигнала о неисправности, следует из данных сервиса Flightradar24.

Ранее сообщалось, что аэропорт готовится принять Superjet из Будапешта, у которого в полете возникли технические проблемы.

Как рассказал "Интерфаксу" информированный источник, командир самолета доложил о срабатывании датчика неисправности системы кондиционирования. Было принято решение снизиться до 15 тыс. футов (около 4,5 тыс. метров) и продолжить полет в аэропорт назначения - "Шереметьево".

В свою очередь в пресс-службе "Аэрофлота" подтвердили, что на борту сработал датчик неисправности системы кондиционирования. Посадка прошла штатно, отметили в авиакомпании.